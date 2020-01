Veja as fotos das vítimas da tragédia na BR 226, em Jucurutu

Veja as fotos das vítimas da tragédia na BR 226. A colisão frontal entre dois carros aconteceu na tarde deste domingo (19), na localidade de Cacimbas, entre as cidades de Jucurutu e Florânia/RN. Dois adultos e uma criança morreram no local. Outras cinco pessoas foram socorridas com vida.

FOTO: REPRODUÇÃO