Menor confessa participação em assassinato para roubar celulares

CAPACETES, celulares, relógios que foram apreendidos com jovem infratora, frutos dos assaltos que haviam praticado no final de semana, sendo um deles que deixou o aposentado Francisco de Assis de Oliveira morto.

A jovem de 15 anos conduzida pela Policia Civil para a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos na tarde desta segunda-feira, dia 20, confessou participação no assassinato do aposentado Francisco de Assis de Oliveira, de 70 anos, por volta das 19h30 deste domingo, 19, na zona sul de Mossoró-RN.

O delegado Rafael Arraes, que investiga o caso, informou que o caso está elucidado. Trata-se de crime de latrocínio, ou seja, quando o criminoso mata para roubar. No caso, a menor e o marido dela, que está sendo procurado pela policia, chegaram anunciando assalto e ele matou o aposentado com um tiro no tórax.

Além do assalto na casa do aposentado Francisco de Assis de Oliveira, o casal praticou assaltos vários outros, usando uma motocicleta, também apreendida pela polícia, tomada emprestada. Durante entrevista coletiva com a imprensa, na tarde desta segunda-feira, 20, Rafael Arraes, mostrou celulares roubados pela dupla.

A autoridade policial pede que os proprietários compareçam na DEFUR para buscar os aparelhos principalmente pede a quem tiver informações do marido da menor apreendida, que foi quem puxou o gatilho e matou o aposentado Francisco de Assis, informe a policia através do 181.