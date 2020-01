Lista das seis melhores furadeiras para comprar

Ter uma furadeira elétrica em casa é essencial por diversos motivos. E não se trata apenas de usá-la profissionalmente, mesmo de forma casual, é a ferramenta de maior utilidade. Porém, como saber qual é a furadeira ideal deve adquirir?



Pois é! O primeiro passo é descobrir o objetivo do seu uso, o tipo de serviço a ser feito. Diante de tantas alternativas que o mercado oferece, as dúvidas só aumentam.

A potência faz diferença para você?

Quer comprar a melhor opção de custo-benefício?

Qual produto apresenta a maior durabilidade?

Ficou ainda mais confuso? Não há problema. Confira agora nossas dicas sobre as 6 melhores furadeiras para comprar. Saiba como escolher o produto ideal e os aspectos mais importantes para analisar.

Como escolher a furadeira ideal

Para escolher a furadeira ideal é preciso ter em mente o projeto em que a ferramenta será empregada. O tipo de material que será perfurado também faz diferença, principalmente para selecionar a broca adequada. A durabilidade é outro aspecto que não podemos deixar passar. Entretanto, existem modelos e tipos para qualquer situação.

Se você já sabe o que fazer, chegou a hora de conhecer os 3 tipos de furadeira para comprar:

De impacto;

Sem impacto;

Parafusadeira.

Quais são as características para avaliar?

Recursos da furadeira: giro reversível, fácil ativação para impacto, função parafusadeira, funcionalidades como martelete, rotação normal e velocidade.

Potência: seu desempenho é aprimorado de acordo com a potência escolhida. Por isso, ela está relacionada com o material a ser perfurado. Quanto maior for a potência da furadeira, superfícies mais “duras” podem ser facilmente furadas.

Tamanho do Mandril: o mandril consiste na peça de encaixe da broca. Os tipos mais comuns são 1/2 polegada e 3/8 polegadas. Alguns modelos da ferramenta oferecem encaixe de pressão, enquanto outros precisam da chave para apertar e encaixar.

Performance de impacto: os modelos com martelete podem transpor materiais mais pesados. Como o concreto, por exemplo.

Sugestão de potência de acordo com o uso

Caso sua vontade seja usar a furadeira para fins domésticos, sugerimos aparelho com potência até 500W. Isto é, para trabalhos mais leves e materiais mais “fáceis”.

Se você é um profissional que estuda a melhor alternativa, boa pedida é a furadeira com até 650W.

Contudo, para trabalhos mais fortes e superfícies bem mais resistentes, a potência mínima sugerida é de 700W. O formato de impacto é mais indicado para este serviço.

6 melhores furadeiras para comprar

Furadeira e Parafusadeira a bateria Stanley





1 - SCD20C2K-BR

O produto possui alta qualidade, nível profissional e oferece ainda conforto e praticidade. Como o nome sugere, tem duas funções: furadeira e parafusadeira. Para usar, pode optar pelo carregador ou as duas baterias de íon lítio 20 V. Com o giro reversível se tem mais segurança para realizar o trabalho.

2 - Dewalt DCF060

Com dupla função, furadeira e parafusadeira, o modelo Dewalt DCF060 é indicado para serviços mais leves. Possui bateria recarregável, iluminação de luz de LED acoplada e traz o kit com 45 peças. Praticidade é o grande diferencial, com manuseio simples e mandril de 1/4. Uma das melhores para uso doméstico!

3 - Furadeira de Impacto Bosch GSB 16 RE

Marca de autoridade no ramo das furadeiras, a Bosch traz uma ótima opção para seu trabalho. Serve para serviços no lar e para uso profissional. Sua alta potência a destaca das demais: 750W. Aguenta a perfuração em materiais como concreto e alvenaria. Com tanta funcionalidade assim fica fácil escolher!

4 - Einhell BT-ID 1000

Produto com boa resistência, excelente desempenho e ainda: função impacto! Com padrão de qualidade, a furadeira tem manuseio simples pela leveza e funcionalidade. Possui trava de segurança, velocidade reversiva, martelete e potência de 1010W. O produto tem boa durabilidade e preço interessante. Vale o investimento.

5 - Black&Decker TM500

A furadeira da Black&Decker tem ótimo custo-benefício. Além disso, é super prática, leve e eficiente. Os recursos disponíveis são: trava de segurança, diferentes níveis de velocidade, função impacto e potência de 560W. Outro ponto a destacar é a capacidade de trabalhar com materiais como alvenaria e metal. O mandril é de 3/8 polegadas.

6 - Makita HP1640

Útil para toda obra, uso profissional ou doméstico, a Makita HP1640 é simplesmente a melhor em todos os quesitos. Pontos importantes sobre o produto são: a rotação reversível, duplo nível de velocidade e mandril de 1/2 polegadas. Pode ser um pouco mais pesada para segurar, mas a altíssima qualidade compensa. A potência é de 760W.