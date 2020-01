"Foro de Moscow" aponta fragilidades de Rosalba e discute eleições no DCE

O programa "Foro de Moscow", desta terca-feira (21) traz como destaques os pontos mais frágeis da candidatura da prefeita Rosalba Ciarlini. Em análise do jornalista Bruno Barreto a partir do noticiário publicado sobre a possibilidade de derrotar o rosalbismo mesmo com uma opósição dividida, o jornalista aponta os elementos que embasam esta perspectiva.

As estudantes Ana Flávia e Eva Rocha, da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), falam das eleições para o Diretório Central dos Estudantes (DCE), que ocorrerá nesta quarta-feira (21). O pleito é importante, pois ocorre às vésperas da consulta para o novo reitor da instituição, onde os estudantes tem participação em 15% do universo dos votos.

Apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, dois dos mais conceituados nomes do jornalismo do Estado, o "Foro de Moscow" é uma experiência pioneira no jornalismo local, pois sua transmissão ocorre exclusivamente pelo Youtube, em formato inovador e totalmente informal. O conteúdo é diário, ainda gravado , e visa discutir temas relevantes do dia e destaca os principais assuntos dos blogs e meios de comunicação.