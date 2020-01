Saúde de Mossoró está novamente sem insulina e vereador cobra providências

O vereador Gilberto Diógenes denunciou que, mais uma vez, a cidade de Mossoró está sem insulina para distribuição gratuita.

“Soubemos por fonte segura que mais uma vez o estoque de insulina em Mossoró zerou nesta quarta-feira, dia 22. Nos perguntamos como pode um assunto tão sério se tornar rotina na gestão de uma médica” critica o parlamentar.

Para ele, a situação revela a falta de planejamento, incompetência ou maldade.

“Tem que se criar, pois se existe não está funcionando, uma equipe exclusiva para acompanhar o estoque de insulinas em Mossoró. É inaceitável que um problema desta natureza se torne algo rotineiro” , ressaltou.

Segundo informações, Mossoró tem só três geladeiras para acomodar estes medicamentos, Sobre isto, o vereador disse que é preciso aumentar o contingente destes equipamentos, para que o problema seja resolvido uma vez por todas.

“Mossoró não pode ficar refém da incompetência de gestões sem compromisso com a população”, disse.

Em 2019 Ana Christina Arrais, que representa a Associação de diabéticos Doce Guerreiros, concedeu uma entrevista ao programa Meio-Dia Mossoró, da FM 95 onde afirmou que os diabéticos da cidade estavam desesperados com a falta do medicamento.

Na época da entrevista, realizada no dia 20 de novembro, Ana afirmou que há mais de um mês a insulina estava em falta e que havia pacientes que tinham recebido pela última vez em setembro.

No dia 22 de novembro a remessa de insulina finalmente chegou à Secretaria de Saúde do Município. Devido ao fato de mais de 850 pacientes estarem aguardando por ela, uma grande fila se formou na sede da secretaria.

Já no dia 26 do mesmo mês o MOSSORÓ HOJE recebeu uma denúncia de um paciente informando que havia ido pegar o medicamento, mas a insulina NovoRapid, de uso associado com a Insulina Tresiba, já estava em falta novamente.

“Mas hoje é o terceiro dia de entrega após a chegada dos medicamentos e um deles já acabou. Eu não puder vir pegar nos dois primeiros dias porque estava viajando. Aí hoje vim cedo, peguei a ficha 70 e na 27 a moça que está entregando as fichas veio avisar que a NovoRapid acabou”, contou o paciente que, na época, pediu para não ser identificado por medo de retaliação.

O paciente contou, ainda, que a Secretaria de Saúde havia feito um cadastramento com todos os pacientes que necessitam do medicamento, para que fosse feito o pedido com a quantidade necessária para atender a demanda dos três meses seguintes, mas um dos tipos não durou nem três dias.

A insulina é responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células para que seja usada como fonte de energia para os processos de funcionamento do corpo. Sem tomar a insulina nas datas corretas, o paciente pode evoluir para um quadro de óbito.

Sobre o assunto, Gilberto Diógenes disse foi convocada uma audiência pública na câmara dos vereadores para ouvir a população e tentar encontra soluções possíveis para o que ele chamou de “problema crônico, mas que, com boa vontade, pode ser solucionado”.

“Começaremos o ano cobrando, mais uma vez, a responsabilidade da prefeita Rosalba Ciarlini e dos gestores da Saúde em Mossoró”, finalizou.