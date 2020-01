Mossoró encerra 2019 com saldo de 441 novos empregos formais

O Município de Mossoró fechou o ano de 2019 com saldo positivo de 441 empregos com carteira assinada. Foi a segunda cidade do RN com maior número de contratações durante o ano.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

Em todo o Rio Grande do Norte, o saldo foi de 3.741 novos empregos formais. A capital potiguar, Natal, apresentou um saldo negativo com o fechamento de 1.904 postos de trabalho ao longo de 12 meses

Já Parnamirim foi a cidade que mais se destacou na geração de empregos, com 1.943 contratações durante o ano passado.

Apesar disso, somente no mês de dezembro, enquanto foram criados 9.999 postos de trabalho, outros 13.132 foram encerrados em todo os estado, o que dá uma diferença negativa de 3.133. No mesmo período de 2018, o saldo negativo do mês foi de 2.268.

O setor que mais contratou ao longo de 2019 foi o de serviços, com 2.161 vagas abertas, seguido pela Construção Civil (951) e pela Agropecuária (384). Já o setor que mais demitiu foi o da Administração Pública (-39).





BRASIL

Ainda de acordo com o Caged, o Brasil fechou 2019 com o maior saldo de emprego com carteira assinada em números absolutos desde 2013.

Dados de dezembro mostram que houve a geração de 644.079 novas vagas de emprego formal no país em 2019, o que significa 115 mil postos a mais do que o registrado em 2018.

Com isso, o estoque de empregos com carteira assinada chegou a 39 milhões de vínculos – em 2018, esse número tinha ficado em 38,4 milhões.