Idoso de 64 anos morre ao sofrer uma descarga elétrica em Mossoró

Na tarde desta segunda-feira (27) um idoso de 64 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica no quintal da casa em que morava, localizada na rua Rua Epitácio Pessoa, no Bairro Barrocas, em Mossoró.

De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem, identificado como Francinaldo Pinto, foi até o quintal para realizar reparos em uma instalação elétrica.

Ao entrar em contato com os fios, que estavam molhados devido a chuva que caiu na cidade no período da tarde, Francinaldo sofreu uma descarga elétrica e morreu ainda no local.

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte foi acionada e desligou a rede elétrica da rua, para que o Itpet pudesse remover o corpo do idoso e levá-lo para sede do instituto.