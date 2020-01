ProUni abre inscrições; estudantes podem se candidatar a bolsas até o sábado (1º)

Já estão abertas as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), por meio do qual os estudantes poderão concorrer a bolsas de estudos, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. A inscrição pode ser realizada pelo Portal do ProUni até este sábado, 1º de janeiro.

A inscrição pode ser realizada pelo Portal do ProUni até este sábado, 1º de janeiro. Para participar deste processo seletivo é preciso ter em mãos o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no exame.

A seleção foi aberta após o STJ derrubar liminar que proibia a divulgação dos resultados do Sisu, no final da tarde desta terça-feira (28). O resultado é condição necessária para inscrição no ProUni e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As listas com os nomes dos aprovados em instituições de ensino públicas através do Sisu foram divulgados por volta das 18h40 desta terça.

Por meio do Portal do ProUni o estudante também poderá conferir a oferta de bolsas. Nesta edição, estão sendo disponibilizadas 251.139 bolsas, o maior número de bolsas da história do programa, que começou em 2005, segundo o coordenador-geral de Políticas de Educação Superior do MEC, Thiago Leitão.

QUEM PODE SE INSCREVER

Podem participar:

- Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola.

- Estudantes com deficiência.

- Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior, que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação.