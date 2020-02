Trio é preso aplicando golpes em usuários de caixas 24h em Mossoró

Por volta do meio dia desta quarta-feira (29) a Polícia Militar de Mossoró prendeu um trio de estelionatários que estava aplicando golpes em usuários de caixas eletrônicos 24h, na cidade.

Na ação, foram presos dois homens da cidade de Natal, que são irmãos, e uma mulher natural da Paraíba.

De acordo com informações do Major Andrelino, o grupo utilizava um equipamento para prender o cartão do usuário que tentava utilizar caixas eletrônicos instalados em estabelecimentos comerciais da cidade.

Após o cartão ficar retido, a mulher se aproximava da vítima, dizendo ser funcionária do banco e que ia ligar para o gerente para tentar resolver o problema.

Nesse contato, a mulher ligava para um quarto integrante da quadrilha, que falava com o cliente e colhia todos os dados do cartão. O usuário então deixava o estabelecimento, sem levar o cartão preso, e os estelionatários ficavam livres para utilizá-lo.

O Major explicou que as vítimas identificadas até o momento eram pessoas idosas, que foram facilmente enganadas pelo grupo.

O grupo foi preso após o Ciosp receber denúncias chegadas de usuários que perceberam o golpe após acessarem suas contas. Ele foram encontrados já seguindo a caminho do shopping.

Com eles, a polícia apreendeu maquinetas de cartão de crédito, a quantia de R$ 1000, sacado da conta de uma das vítimas, e um veículo Cobalt que havia sido alugado.

Os bancos alertam para que em caso semelhante, o cliente não forneça nenhum dado pessoal a terceiros e nem deixe o local sem o cartão de crédito.

Caso não consiga fazer a retirada do cartão de nenhuma maneira, o próprio cliente deve entrar em contato com o atendimento 24h do banco e solicitar o cancelamento do cartão.

Os trio foi autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa e ficarão à disposição da justiça.