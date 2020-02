Polícia do RN prende umas das maiores traficantes do estado

Uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, realizada no sábado, 1º de fevereiro, resultou na prisão de uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte.

Fernanda Belarmino da Silva, natural de Mossoró, estava foragida desde outubro de 2018, quando conseguiu escapar, junto com o esposo dela, o traficante Carlos Alexandre Martins Salviano, o “Nem da Abolição", de uma operação integrada da DEICOR com a Delegacia de Patos/PB.

Na ocasião, a polícia prendeu o taxista mossoense Favour Wiggers do Nascimento Silva, o assaltante de carro forte e traficante de drogas Valdenor Xavier de Sousa Júnior, de 37 anos, o ‘Júnior dos Remédios’ outras 3 pessoas.

Veja mais:

Taxista de Mossoró é preso transportando drogas para mega assaltante de banco capturado no RN





A investigada foi localizada pelos policiais dentro do estacionamento de um supermercado, na cidade de Parnamirim.

No momento da abordagem, a foragida, que estava em um veículo de luxo, apresentou-se com um documento em nome de Débora Ferreira de Lima, momento em que foi dada voz de prisão pelo uso de documento falso.

Em seguida, foi realizada uma outra diligência numa granja de alto padrão, localizada na comunidade de Pium de Cima, zona rural de São José de Mipibu.

De acordo com as investigações, no local, possivelmente estava escondido o marido de Fernanda, Carlos Alexandre Martins Salviano, o “Nem da Abolição", traficante internacional de drogas que também financia roubos a banco (novo cangaço) e que está foragido da justiça.

Contudo, no momento da incursão na granja, “Nem da Abolição” não foi localizado, possivelmente ele teria saído antes da chegada das equipes e se escondido na mata.

Foram feitas diligências durante todo o sábado, inclusive com apoio do BPChoque, disponibilizando seus homens e cães farejadores para o serviço.

No local, foram apreendidos cadernetas com anotações do tráfico na ordem de aproximadamente R$ 1,5 milhão, uma espingarda calibre 12, vários cartuchos do mesmo calibre, balanças de precisão, jóias, além de um veículo SW4 e um Jeep Compass.

Veja mais:

Casal é preso com pistola, munições e maconha no Abolição 3, em Mossoró

Deicor prende comparsa do temido traficante Nem dos Abolições