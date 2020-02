Nesta quarta-feira (05) o prefeito Álvaro Dias divulgou a programação da edição 2020 do Carnaval de Natal.

A festa contará com 7 polos de folia, 49 bandas de frevo, 1.151 músicos instrumentistas, 94 atrações de palco, 584 músicos e intérpretes, 49 Blocos e Troças e diversas atrações locais, regionais e nacionais.

De acordo com a programação, já estão confirmados Carlinhos, Brown, Cavaleiros do Forró, Alceu Valença,Tony Garrido, Lia de Itamaracá, Ricardo Chaves, Paulinho Mocidade, Banda Grafith, Roberta Sá, Monobloco, Glória Groove e Iza. Essa última fará o show de abertura do tradicional Baile de Máscaras, no Largo do Atheneu ,no dia 20 de fevereiro.

O Carnaval da capital potiguar ainda terá 20 Prévias (blocos) e 15 Blocos incentivados pela lei Djama Maranhão, englobando 52 mil foliões, além de 14 Escolas de Samba e 9 Tribos de Índios no Polo Ribeira.

"Natal já é o 6° destino nacional mais procurado durante o Carnaval. Aqui no Nordeste, ultrapassamos Recife que tem um dos carnavais mais antigos e tradicionais do Brasil. Tudo isso é fruto do cuidado, carinho e atenção que a nossa gestão confere à cultura. Não é fácil, mas consolidamos o carnaval na capital potiguar. Temos shows, blocos e troças em todas as regiões, movimentando a economia, trazendo renda e divisas para a cidade. Toda a nossa cadeia produtiva é beneficiada, do pequeno vendedor ambulante até o dono de hotel", destacou o prefeito Álvaro Dias.

De acordo com a prefeitura, está sendo preparado todo uma logística para garantir a segurança aos foliões e agremiações carnavalescas, com contratação de ambulâncias, brigadistas, banheiros químicos, seguranças particulares, estruturas de gradeamento.

A prefeitura ainda destaca a atuação das Secretarias de Mobilidade, Limpeza Urbana, Guarda Municipal, Proteção ao Consumidor, Iluminação Pública adicional, articulação institucional com as Polícias Militar e Civil que vão garantir que o carnaval na cidade transcorra com tranquilidade.

A programação completa pode ser conferida no Site da Prefeitura de Natal.