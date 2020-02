Governo publica lista de professores convocados para a Secretaria de Educação

O Governo do Estado publicou, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (7) a lista com os nomes dos 600 professores convocados para compor o quadro da Secretaria da Educação, da Cultura e do Lazer (SEEC).

Os novos profissionais que foram aprovados no último concurso da educação, realizado no ano de 2015, e irão preencher as vagas efetivas existentes em decorrência das vacâncias na rede estadual de ensino.

ACESSE A LISTA COMPLETA (A PARTIR DA PÁGINA 3).





O anúncio sobre a convocação dos professores foi feito pela Governadora Fátima Bezerra, na terça-feira (4).

Foram convocados professores para as áreas de pedagogia, física, química, ciências biológicas, sociologia, geografia, filosofia, ciências biológicas, história, artes, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa e matemática.