Plano de Contingência para o coronavírus no RN será publicado na segunda, 10

O Comitê de Enfrentamento de Emergências e Eventos de Importância de Saúde Pública discutiu, na manhã desta sexta-feira (7), a formulação do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV).

O documento será publicado na segunda-feira (10) e está baseado no documento nacional elaborado pelo Ministério da Saúde.

O comitê é formado por órgãos da saúde estadual, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Secretaria de Saúde de Natal e demais municípios, por meio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), sendo conduzido pela subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica (Suvige) da Sesap, Alessandra Lucchesi.

“Fomos a primeira unidade da federação a uniformizar o manejo clínico dos pacientes por meio do protocolo clínico elaborado. Estamos constantemente avançando em nosso plano de ação e estamos no momento de formalizar o plano de contingência, por meio da construção coletiva entre os envolvidos, atendendo assim, também, à demanda do Ministério da Saúde, de modo que possamos nos antecipar à ocorrência de caso suspeito no RN”, informou Alessandra Lucchesi.

Esta é uma das ações de planejamento e prevenção adotadas pela Sesap, que além do protocolo clínico com orientações a todas as equipes de saúde que receberão os possíveis doentes infectados, publicou uma Nota Técnica, com informações para a população e profissionais da saúde sobre o novo coronavírus, e um Fluxo de Atendimento aos casos suspeitos do 2019-nCoV.

Todas as informações, além de uma plataforma disponibilizada pelo Ministério da Saúde com atualização diária dos números de casos no Brasil e no mundo, estão disponíveis no site da Sesap. www.saude.rn.gov.br.