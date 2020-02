Acusado pela polícia de matar Tonton é executado em Mossoró/RN

Ataque a tiros que deixou morto João Batista Silva dos Santos aconteceu na Rua Antônio Soares do Couto, entre os bairros Bom Jardim e Santo Antônio, no início da noite desta sexta-feira, 7

Um dos suspeitos apontados pela polícia civil do assassinato (latrocínio) do consultor financeiro Everton Pinto Tomaz, o Tonton (na época com 28 anos), no dia 14 de maio de 2018, João Batista da Silva Santos, de 26 anos, foi morto com mais de 20 tiros no início da noite desta sexta-feira, 7.

O processo (0107742-98.2018.8.20.0106) contra João Batista, no entanto, foi arquivado por falta de provas. João Batista havia sido condenado em junho de 2019 a 1 ano, 4 meses e 15 dias por roubo majorado. Aguardava julgamento em outro processo por furto.

No início da noite desta sexta-feira, dia 7, a Polícia Militar confirmou ao Mossoró Hoje mais uma execução a tiros na cidade de Mossoró, a décima quarta ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional neste ano de 2020, no início da noite desta sexta-feira, 7.

O ataque a tiros aconteceu na Rua Antônio Soares do Couto, entre os bairros Bom Jardim e Santo Antônio. João Batista Silva dos Santos dirigia um carro preto, conduzindo a mãe e uma garota bem jovem, quando começou a ser atacado a tiros.

O sargento Almeida contou que os atiradores estavam numa motocicleta Biz. Baleado, a vítima saiu do carro e tentou correr até uma residência. Foi alcançado e baleado várias outras vezes. Morreu no local. O corpo foi removido para exames na sede do ITEP.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró. No local, o delegado de plantão, que apurou as primeiras informações, confirmou que juntou vários indícios no local que podem contribuir para que a DHM encontre uma linha de investigação segura.

Por precaução, o delegado não fez referência ao crime de latrocínio que teve como vítima Everton Pinto Tomaz, porém era a informação corrente no local da ocorrência.