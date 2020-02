“Bloco do Avoador” promete reviver os antigos carnavais em Tibau

Para reviver os antigos carnavais com muito frevo, este ano está de volta, em Tibau, o “Carnaval do Avoador”, localizado na Rua do Avoador, por trás da sede da Prefeitura.

O evento será realizado nos dias 23 (domingo), 24 (segunda) e 25 (terça-feira), com animação da “Orquestra de Frevo Arretados”.

De acordo com Gonzaga, um dos organizadores, o bloco sairá às 16h e terminará às 19h. “Vamos reviver os velhos carnavais, embalados por marchinhas, muita descontração, irreverência e animação”, enfatizou Gonzaga.

Ainda segundo ele, quem desejar participar do “Bloco do Avoador”, é só entrar em contato com ele pelo telefone (84) 9. 98833-4115 e adquirir a camisa.