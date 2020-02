I Festival de Cinema Alternativo de Mossoró será realizado em março

De 26 a 28 de março de 2020 os mossoroenses vão poder acompanhar o I Festival de Cinema Alternativo de Mossoró (FACIM).

O evento será realizado na Estação das Artes Elizeu Ventania, com uma programação totalmente gratuita, com mostras de filmes, workshops, oficinas e debates.

De acordo com Plínio Sá, idealizador do festival, o I FACIM constitui-se como um movimento alternativo e colaborativo que objetiva mobilizar a cena artístico-cultural regional.

“É a realização de um sonho coletivo que quer trazer para a juventude mossoroense um espaço cultural e artístico, fomentando nas pessoas o interesse e vontade de contar histórias através do cinema”, comenta Plínio

A cena da produção audiovisual potiguar tem ganhado força nos últimos anos, com o crescimento no número de filmes produzidos por realizadores potiguares.

Além disso, festivais de cinema começam a se espalhar pelo estado, inclusive em cidades do interior. Muito disso, através da força, dedicação e paixão de artistas e produtores independentes movidos por uma coisa em comum: a paixão pelo cinema.

Plínio, inclusive, teve um filme vencedor do Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa (FINC), realizado no litoral sul potiguar, em novembro de 2019.

As inscrições de filmes para participação nas mostras competitivas do I FACIM podem ser feitas pelo site: https://doity.com.br/facim

O I FACIM conta com apoio da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Prefeitura Municipal de Mossoró.