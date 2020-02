Número de casos suspeitos de coronavírus cai para quatro no Brasil

Caiu para quatro o número de casos suspeitos de novo coronavírus no Brasil. Os casos são monitorados pelo Ministério da Saúde, conforme informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. O boletim desta sexta-feira (14) trouxe uma redução de dois casos em relação ao informe anterior.

Os casos suspeitos estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul, com uma investigação em São Paulo, uma no Paraná e duas no Rio Grande do Sul. Até agora, 43 casos já foram descartados em todo o Brasil, que permanece sem registro da doença.

"De fato temos uma emergência de saúde pública internacional em que o mundo está mobilizado. No entanto, não há uma pandemia. Os casos de novo coronavírus estão concentrados no território chinês. Para ser uma pandemia todos os continentes deveriam estar com casos confirmados da doença", disse o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira.

Todas as notificações de casos suspeitos no país foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.

Esses descartes aconteceram principalmente por causa do resultado positivo para outros vírus respiratórios.

"O fato de termos o número de casos suspeitos pequeno de forma alguma vai desmobilizar o trabalho que estamos fazendo. Pelo menos até o inverno vamos manter as ações programadas para o acompanhamento diário do vírus", reforça o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica.