A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Carnaval 2020 em todo o Brasil a partir da próxima sexta-feira (21/02). A ação é mais uma etapa da Operação Rodovida, que começou no dia 20 de dezembro de 2019 e se encerrará no dia 1º de março de 2020.

A operação Carnaval seguirá até a quarta-feira de cinzas (26). Na operação o efetivo terá um acréscimo de 30%. Equipes extras reforçarão a fiscalização. Serão disponibilizados ainda 60 etilômetros para coibir o uso de bebida alcoólica.

O Carnaval é a maior festa popular do Brasil e por isso, é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais.

A PRF estará atenta quanto as condutas consideradas danosas como: ultrapassagens proibidas, uso do celular enquanto dirige, uso de bebida alcoólica para dirigir e a falta de equipamentos de segurança como capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças.

No Rio Grande do Norte, a fiscalização será intensificada em todas as rodovias federais que cortam o estado: BR 101 Norte, BR 110 (entre Areia Branca e Mossoró), BR 226 (entre Natal e região Seridó), BR 304 (entre Natal e Mossoró), BR 405 (entre Mossoró e Apodi), BR 406 (entre Natal a Macau) e BR 427 (entre Currais Novos e Caicó).

Algumas dessas rodovias apresentam os maiores índices de acidentes graves e grande movimentação de veículos durante o carnaval.

A estratégia da PRF é oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

CINEMA RODOVIÁRIO

Além do policiamento ostensivo, a PRF também realizará ações educativas nas rodovias federais, buscando sensibilizar motoristas e passageiros sobre a responsabilidade de cada um com a segurança no trânsito.

Em algum ponto da rodovia, condutores e passageiros serão convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados, que normalmente resultam em acidentes e mortes.

CARNAVAL 2019

Durante o carnaval de 2019, a PRF registrou nas rodovias federais do RN, um total de 10 acidentes, sendo dois graves, que resultou em 13 pessoas feridas e nenhuma morta.

Foram fiscalizadas 5.677 pessoas em 5.437 veículos; feitas 2.218 autuações por infrações diversas; realizados 2.319 testes de bafômetro que resultaram em 81 condutores multados e seis presos; 219 multas por ultrapassagens indevidas, 130 multas pelo não uso do cinto de segurança e 102 multas pelo não uso do capacete. 46 pessoas foram presas por crimes diversos.