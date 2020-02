Carnaval de Tibau começa hoje (20) com shows de Saia Rodada e Chicabana

Com uma programação repleta de atrações para todos os públicos, nesta quinta-feira (20) acontecerá a abertura do Carnaval de Tibau 2020.

A festa começa às 18h, com a banda Saia Rodada Animando os foliões em cima do trio elétrico, saindo da Vila dos Professores até a entrada da cidade, onde estará montado o palco para as demais atrações.

Na palco da Arena, se apresentam a banda Chicabana, além dos cantores Kalidia Santos e João Neto Pegadão.

Para recepcionar os foliões, as secretarias municipais de saúde e de Assistência Social de Tibau vão realizar, também nesta quinta-feira, a partir das 15h, a “Blitz da Prevenção” e a campanha “Caia na Folia com Cidadania”.

As ações visa conscientizar os foliões sobre os perigos do excesso do álcool e o cuidado com doenças sexualmente transmissíveis, além de divulgar a campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TIBAU DE 2020