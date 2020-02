245 PMs já foram fastados no Ceará; Exército chega para reforçar a segurança

O Governador Camilo Santana publicou neste sexta-feira, 21, uma lista de 160 policiais militares punidos por motim. Outros oito já haviam sido recolhidos no dia anterior. E neste sábado, 22, o comando geral da PM/CE considerou que outros 77 PMs são “desertores”.

Santana havia solicitado ao Governo Federal o uso do Exército e da Força Nacional para garantir a segurança da população do Estado, após o conflito que quase terminou em morte entre o senador Cid Gomes e um grupo de policiais militares em Sobral/CE.

A Força Nacional foi o primeiro reforço a chegar ao Ceará. Já estão nas ruas. Neste sábado, chegou vários comboios do Exército para reforçar o patrulhamento, em especial nas cidades e regiões que realizam festas de carnaval, como a cidade de Aracati/RN.

Apesar da chegada do reforço, o prefeito de Aracati cancelou algumas atrações neste sábado, 22, após uma ocorrência de homicídio no local do evento. Aracati é uma das cidades prejudicadas com a ausência dos 77 policiais que não compareceram para trabalhar na Operação Carnaval.

O comandante geral Alexandre Ávila determinou o imediato afastamento por 120 dias e recolhimento de armas, identificação funcional, algemas ou qualquer objeto que o identifique como agente de Estado. Os salários e vantagens estão todos suspensos.

Enviado pelo Senado Federal como membro de uma comissão para ajudar nas negociações entre policiais e o Governo do Estado do Ceará, o senador Major Olímpio bateu forte no formato que grupos de policiais (não todos) estão fazendo os protestos.





O movimento da PM do Ceará havia conseguido, através de suas representações, fechar acordo com o governo Camilo Santana e o comando da PM, para o soldado em início de carreira passar a ganhar média de R$ 4,5 mil. Atualmente são R$ 3,2 mil.

Porém, antes de ser aprovado pelos deputados, PMs se vestiram de preto, botaram capuzes e saíram nas ruas de várias cidades usando as viaturas mandando comércio fechar e espalhando terror, alegando que não concordavam com o acordo que havia sido fechado com o governo.

O Confronto com o senador

A cidade de Sobral está entre as que houve concentração de policiais nas ruas espalhando terror. Eles esvaziaram os pneus das viaturas, obrigaram a fechar o comércio. O senador Cid Gomes se sentiu desafiado, por ser a cidade natal dele e foi para o quartel.

No quartel, encontrou no portão de entrada os policiais mascarados, com seus familiares, e não aceitaram que ele tivesse acesso. O senador pegou uma retroescavadeira, e, fazendo uso de um megafone, deu cinco minutos para os policiais se afastarem. Não foi atendido.

Cid Gomes avançou com a máquina na direção do portão e sofreu dois tiros de pistola .40. Os policiais que estavam no local foram os primeiros a serem afastados. Cid Gomes foi levado para o Hospital do Coração, em Sobral, depois para Fortaleza. Não corre risco de morte.

Ciro Gomes

Em entrevista Coletiva Ciro Gomes disse que o movimento dos policiais do Ceará estava correndo tudo pacificamente, tendo o governador Camilo Santana atendido a categoria e o que o movimento de mascarados nas ruas, ordenando fechamento do comércio, tem envolvimento de políticos ligados ao governo Bolsonaro.