Assassinato em Assu, latrocínio em Porto do Mangue e confronto com 2 mortos em Apodi

Polícia registra assassinato em Assu e também em Tibau, assim como um latrocínio em Porto do Mangue e também um confronto com duas mortes na cidade de Apodi, num intervalo de 24 horas na região de Mossoró

Nas últimas 24 horas, a Polícia Militar da região de Mossoró-RN registrou homicídio em Assu, latrocínio em Porto do Mangue, assassinato em Tibau e confronto com dois mortos em Apodi.

Em Tibau, Adailton Dantas de Sousa, de 22 anos, residente no Conjunto Wilson Rosado, em Mossoró, sofreu um tiro no peito e morreu no hospital local.

Adailton estava com amigos na festa animada pela Banda Grafith, quando começou uma correria intensa, com brigas generalizadas e ele terminou baleado no peito.

Sobre este crime, a Prefeitura Municipal de Tibau divulgou nota.





Em Assu, José Augusto de Paulo Neto, conhecido por Paulinho de Zé de Augusto, de 19 anos, foi executado em casa por homens usando espingarda 12 e pistolas.

A casa de Paulinho fica na comunidade de Linda Flor. Os homens chegaram chamando-o pelo nome, por volta das 13 horas deste sábado, 22, quando ele atendeu, foi baleado e morto.

Em Apodi, na manhã deste domingo, 23, policiais militares entraram em confronto com os assaltantes Rivanilson Matheus Melo dos Santos, 18 anos, e Francisco Marcos, 24 anos. Os dois foram socorridos, mas não resistiram.

Em continuidade às diligências, policiais civis solicitaram apoio de policiais militares e localizaram Erilania Vieira do Nascimento, de 25 anos. Com ela, foram apreendidos os pertences das vítimas dos roubos.

Algumas vítimas do trio (os dois abatidos e a suspeita presa) foram ouvidas e reconheceram os suspeitos como os autores dos crimes. Parte dos bens roubados já foram restituídos às vítimas. Erilânia foi autuada.

Na cidade de Porto do Mangue, precisamente na praia de Pedra Grande, assaltantes mataram o natalense Emerson Ferreira do Nascimento, de 41 anos, e balearam gravemente Ckleverson Igor Ferreira da Silveira, de 33 anos.

O crime aconteceu durante a madrugada deste domingo, 23. Numa tentativa de salvar a vida de Ckleverson Igor, a mulher da vítima o colocou no carro e tentou leva-lo para Areia Branca, mas o veículo capotou.

O caso de Assu será investigado pela Delegacia da cidade. Já o caso de Porto do Mangue e de Tibau serão investigados pelo delegado de Areia Branca, no caso Renato Oliveira. Que tiver informações, pode ligar para 181.

Já o confronto entre policiais e suspeitos de assaltos em Apodi serão conferidos pela Polícia Militar e também a Polícia Civil, apenas para cumprir o que manda a lei.

Todos os corpos passaram pelo Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), de Mossoró, devendo os relatórios técnicos serem usados como base para os inquéritos policiais.