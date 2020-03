Sesap reduz para três o número de casos suspeitos de coronavírus no RN

Na manhã desta sexta-feira (28) a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) e as secretarias municipais de Saúde de Natal e Parnamirim reuniram a imprensa para falar sobre os casos classificados como suspeitos de infecção humana pelo Covid-2019 (Novo Coronavírus) no estado.

Até o momento a situação epidemiológica é de três casos classificados como suspeitos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS).

As amostras coletadas nestes pacientes foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, no Pará, e deverão ter os resultados liberados no prazo de sete dias úteis. As três pessoas estão em isolamento domiciliar, com estado de saúde bom, apresentando sintomas leves, como tosse e coriza. Todos os casos têm histórico de viagem à Itália.

Na tarde de ontem (27) havia cinco casos suspeitos em investigação, informados no banco de dados do Ministério da Saúde. Dois foram excluídos por terem diagnóstico positivo para a Influenza B (gripe).

A investigação no caso de uma criança foi concluída e o caso foi excluído, ou seja, não chegou a ser notificado como suspeito por não se enquadrar nos critérios do MS.

O protocolo define que a coleta é feita após o primeiro relato dos sintomas, e uma análise inicial é feita no Laboratório Central do RN, o Lacen. Caso seja detectado outro vírus respiratório, diferente do coronavírus, o caso é considerado descartado.

Em caso de resultado negativo ou inconclusivo para influenza, a amostra é enviada para o laboratório de referência nacional, o Instituto Evandro Chagas, no Pará.

O infectologista André Prudente lembrou que os critérios do Ministério da Saúde foram ampliados.

"Neste momento é natural que mais casos se enquadrem como casos suspeitos por se tratarem de pessoas que estiveram em outros países e contraíram influenza, mas precisam ser investigadas [para o novo coronavírus]", explicou.

A subcoordenadora de vigilância epidemiológica da Sesap, Alessandra Lucchesi, ressaltou que o Hospital Giselda Trigueiro e o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes são unidades de referência para os casos que necessitem de internação.

"A rede municipal de saúde está sensibilizada para o atendimento e coleta de material para exames". A partir de hoje a Sesap vai emitir boletins epidemiológicos com atualização dos casos no RN.