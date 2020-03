Acne pode surgir em qualquer idade, afirma dermatologista

Acne é uma doença de pele que ocorre quando as glândulas secretoras de óleo (glândulas sebáceas) tornam-se inflamadas ou infectadas, provocando cravos, espinhas, cistos, caroços e cicatrizes. Diferente do que muita gente pensa ela pode surgir em qualquer idade e em diversas partes do corpo.

De acordo com a dermatologista do Hapvida, Drª Mirella Fulco, “as espinhas são muito comuns na adolescência quando os hormônios sexuais começam a ser produzidos, pois são os principais responsáveis pelas alterações das características da pele”.

Esses hormônios, chamados andrógenos e estrógenos, são produzidos tanto pelos ovários (mulher) e testículos (homem) quanto pelas glândulas supra renais (duas pequenas glândulas situadas sobre os rins) em ambos os sexos. A produção dos andrógenos é maior nos homens e a dos estrógenos é maior nas mulheres.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal é que a acne seja tratada o mais precocemente possível.

Seu controle é recomendável não só por razões estéticas, como também para preservar a saúde da pele e a saúde psíquica, além de prevenir cicatrizes (marcas da acne) tão difíceis de corrigir na idade adulta.

Para a dermatologista, a prevenção começa com higiene adequada da pele com um sabonete ou produto de limpeza indicado especialmente para pele acneica ou oleosa. Também se deve evitar cosméticos que aumentem a oleosidade.