MS atualiza informações sobre coronavírus hoje; há 2 casos confirmados no Brasil

O Ministério da Saúde marcou para esta segunda-feira (2), às 16h, uma coletiva para atualização da situação nacional sobre o coronavírus. Na ocasião, o Ministério da Saúde atenderá questionamentos da imprensa.

A coletiva será realizada no Auditório do Ministério da Saúde, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF

A população poderá acompanhar ao vivo pelas redes sociais do Ministério da Saúde, no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Portal e WebRádio.

No sábado (29) a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo notificou o Ministério da Saúde mais um caso importado, confirmado, de coronavírus (COVID-19).

O paciente, homem, possui 32 anos, residente em São Paulo. Ele foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 28/2. Ele chegou em São Paulo dia 27/02, de voo procedente de Milão (Itália), na região da Lombardia (norte do país), quando também iniciou os sintomas.

Durante o voo, usou máscara. No atendimento, foram relatados febre, tosse, dor de garganta, mialgia (dor muscular) e cefaléia (dor de cabeça). Recebeu a orientação de isolamento domiciliar, uma vez que o quadro clínico é leve e estável. O hospital adotou todas as medidas preventivas para transmissão por gotículas.

CORONAVÍRUS NO BRASIL

No Brasil são dois casos confirmados, com local de infecção na Itália, ambos brasileiros, residentes no Estado de São Paulo. Os casos não possuem vínculo entre si e foram identificados em unidade de saúde privada. Até 28 de fevereiro de 2020, são 182 casos suspeitos e 71 casos descartados em todo o Brasil.