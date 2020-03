5 casos de infecção por coronavírus continuam sob investigação no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), divulgou nesta segunda-feira (02), o boletim atualizado dos casos de infecção humana pelo Covid-2019 (novo coronavírus) no Rio Grande do Norte.

Até o momento, o estado contabiliza cinco casos suspeitos, quatro descartados e quatro excluídos.

Dos cinco casos suspeitos, quatro são de indivíduos residentes em Natal e um em Parnamirim. Os casos aguardam confirmação laboratorial, estando um deles sob investigação no Laboratório Central do RN (Lacen-RN), cujo prazo de análise pode durar até 72 horas.

As amostras coletadas nos quatro casos suspeitos restantes foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará, com prazo de até sete dias para liberação dos resultados.

O protocolo define que a coleta é feita após o primeiro relato dos sintomas, e uma análise inicial é realizada no Lacen-RN. Caso seja detectado outro vírus respiratório, diferente do coronavírus, o caso é considerado descartado.

Em caso de resultado negativo ou inconclusivo para influenza, a amostra é enviada para o laboratório de referência nacional, o Instituto Evandro Chagas, no Pará.

Os cinco pacientes suspeitos apresentam vínculo epidemiológico. Todos seguem em estado geral bom, em isolamento domiciliar, medida recomendada para casos sem complicações clínicas, conforme Protocolo Clínico Estadual e Nacional.

No RN, o Hospital Giselda Trigueiro e o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes são unidades de referência para os casos que necessitem de internação.