Meteorologista diz que chuva do sábado em Mossoró foi de apenas 100mm

Nesta terça-feira (3) o MOSSORÓ HOJE conversou com o meteorologista da Universidade Federal Rural do Semiárido, professor José Espínola, que explicou que a chuva que caiu em Mossoró no sábado (29), teve uma média de apenas 100mm.

Ontem (2), a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), chegou a divulgar que a cidade havia registrado recorde de chuva diária, com 176,4 mm, sendo o maior dos últimos 56 anos.

Entretanto, de acordo com o professor Espínola, os três pontos de captação das águas das chuvas localizados em Mossoró, onde estão instalados os pluviômetros, apontam um dado diferente.

Na estação meteorológica da Ufersa foram registrados 102 mm de chuvas em 2h. No pluviômetro instalado no aeroporto de Mossoró o número ficou de 99mm, de acordo com os bombeiros. Já no CPRM, o valor acumulado ficou em 105mm.

O número informado nesta segunda, justificaria a enxurrada e os diversos pontos de alagamento na cidade. Contudo, a média de 100mm não seria suficiente para causar tantos estragos como foram registrados no final de semana.

A falta de drenagem e a impermeabilidade das ruas de Mossoró, que contribui para que as águas da chuvas não infiltrem no solo, principalmente na região da Cobal, ainda são os principais fatores do surgimentos de pontos de alagamentos na cidade.