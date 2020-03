RN economiza 27% na compra de medicamentos pelo Consórcio Nordeste

No mês de fevereiro foi realizada a primeira aquisição de medicamentos através do Consórcio, firmado pelos 9 estados nordestinos em 2019. O diretor geral da Unicat/RN, Ralfo Medeiros, ressaltou a importância da economia com os medicamentos adquiridos, que representam grande impacto, ou pelo custo, ou por atenderem a um grande número de usuários.