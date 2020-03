“Prepare-se. Vem mais tempestade por aí”, diz meteorologista

O professor José Espínola Sobrinho, meteorologista da Ufersa, é o entrevista do programa online Foro de Moscow, transmitido diariamente pelo Youtube e pelo Spotify, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto. Ele fala sobre as chuvas do sábado (29) e da possibilidade de tempestades semelhantes nas próximas semanas. Segundo o especialista, o que ocorreu no final de semana passado tem forte probabilidade de se repetir.

O programa ainda mostra como estão se comportando os pré-candidatos Allyson Bezerra e Jorge do Rosário e a cisão da Direita. Ambos se articulam para fazer oposição à prefeita Rosalba Ciarlini.

Foro de Moscow é um programa diário de aproximadamente 40 minutos e transmitido todos os dias pelo Youtube. Segundo os jornalistas, inicialmente os vídeos serão publicados no início da tarde, mas há projetos de transmissões ao vivo para garantir a interação da audiência ao meio-dia. O MOSSORÓ HOJE sempre contribui com o debate do programa, sendo que o jornalista Cézar Alves também é convidado para analisar temas voltados para a saúde e segurança pública.