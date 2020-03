Professores decidem por greve por tempo indeterminado no RN

Após rejeitar a proposta do governo relacionada ao pagamento do piso salarial da categoria, a categoria decidiu pela greve durante assembleia realizada em Natal. Nesta quinta-feira (5) uma Assembleia está marcada para ser realizada com a categoria em Mossoró, às 15h, na Estação das Artes, para decidir se segue, ou não, a paralisação deflagrada na regional de Natal.

Nesta quarta-feira (4), em assembleia de profissionais do magistério, realizada na Escola Winston Churchill, em Natal, ficou decidido que a educação da Rede Estadual de ensino fica em greve por tempo indeterminado.

O movimento grevista começará nesta quinta (5). A categoria cobra a correção do Piso Salarial de 2020, no índice de 12,84%, e está insatisfeita com as propostas apresentadas pelo Governo.

O Executivo havia proposto quitar o Piso em três parcelas de 4,11%, nos meses de junho, setembro e dezembro de 2020 para os professores ativos; e em agosto, outubro e dezembro, para os aposentados.

A proposta foi rejeitada pelo categoria. Agora, a orientação do SINTE é que os professores compareçam às escolas nesta quinta e sexta-feira (5 e 6) e conversem com alunos e pais informando acerca da greve.

Nesta quinta a categoria ainda aprovou uma contraproposta que deve ser encaminhada ao governo, com as seguinte solicitações:

1 – Apresentar a seguinte contraproposta ao Governo:

Pagar os 12,84% integralmente em março e o retroativo em três vezes, para ativos e aposentados;

2 – Reunir o comando de greve nesta sexta-feira (06/03), às 15h, na sede estadual do Sindicato;

3 – Se reunir em nova assembleia para avaliar o movimento. O novo encontro acontecerá na segunda (09/03), às 8h30, no Winston Churchill.

Confira nota divulgada pelo Estado

NOTA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Após a assembleia realizada pelo SINTE/RN, a SEEC informa que respeita o posicionamento dos professores e reafirma que o canal de diálogo com a categoria continua aberto. A proposta para reajuste do piso do magistério potiguar foi encaminhada ontem, dia 3 de março, após reunião com a categoria, dando continuidade à mesa de negociações. A Secretaria de Educação aguarda a apresentação, por parte do sindicato, de uma contra-proposta para reajuste, observando o atual cenário econômico do Estado. Um nova reunião com o sindicato deve ser marcada nos próximos dias.