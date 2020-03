Professora Ludimilla, da Ufersa, toma posse na Amol em momento simbólico

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a instituição recebe para os seus quadros a professora da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, atual diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas

Não poderia ser em melhor momento na história da Academia Mossoroense de Letras (AMOL). No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a instituição recebe para os seus quadros a professora da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, atual diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, o CCSAH, que tomará posse na AMOL- Academia Mossoroense de Letras nesta quinta, dia 05 de março.

Em solenidade no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró (OAB), nesta quinta-feira (04), às 19h, a professora ocupará a cadeira 23 que tem como patrono Francisco Fausto de Medeiros.

O patrono Nasceu em 19 de maio de 1861, Francisco Fausto foi deputado, memorialista e um abnegado abolicionista. A cadeira 23, estava ocupada por Francisco Fausto Paula de Medeiros, intelectual e jurista, que passou por uma densa carreira na magistratura e também foi ex- Presidente do TST – Tribunal Superior do Trabalho.

"Para mim é um momento muito importante, mas também para a Ufersa, que também estará marcada na Amol. Sempre nos norteamos pela dedicação e empenho tanto na universidade quanto nas demais instituições onde contribuo e faço parte. É uma honra integrar a Amol no mês das mulheres", disse Ludimilla.

A professora, que também foi candidata à reitora em 2016, tentará novamente ocupar o cargo máximo da Ufersa, na sucessão do atual reitor José de Arimateia Matos. Para isso, vem contando com apoio na instituição de importantes pesquisadores e terá como vice o professor Roberto Vieira Pordeus. "É um desafio que estou disposta a enfrentar e que me preparei muito", afirmou.

No âmbito da Amol, após, abertura de edital, ainda em 2019, a professora Ludimilla, foi escolhida para agora ocupar a cadeira 23. Além da posse, a solenidade também marcará o lançamento do livro ” Uma história para cada dia, trinta lições para a vida inteira”. A obra é composta por crônicas que detalham memórias autobiográficas. "O livro será um agradecimento e ao mesmo tempo um registro importante deste evento", concluiu.