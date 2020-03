SEAP fecha convênios para ressocialização de apenados no RN

“Se nós não investirmos agora em educação e ressocialização, não tem cadeia que chegue!”, disse a Governadora Fátima Bezerra.

Nesta quarta-feira (4) o coordenador do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte (Seap), Pedro Florêncio, firmou parceria com SAPE, SEEC, IGARN, FAPERN e SEGAI para implementação de oportunidades de trabalho para pessoas privadas de liberdade, ou seja, os presos, e egressos do sistema penitenciário.

Os selecionados vão ter 1 dia de pena reduzido para cada 3 dias trabalhados. Para isso, é necessário ter bom comportamento e habilidade profissional.

Também será levado em consideração o tipo de crime que o apenado cometeu, bem como não pode ser membro de nenhuma organização criminosa.

A SEAP já identificou pintores, pedreiros, encanadores, eletricistas e soldadores, inclusive muitos recém qualificados pelo Senai. O primeiro convênio assinado nesta quarta-feira foi com a Secretaria de Educação, para reformar carteiras escolares da rede estadual.

No convênio com a SAPE, os voluntários da Penitenciária Mário Negócio, localizada em Mossoró, vão iniciar cultivando 10 mil mudas de caju para doação aos atingidos pela seca.

Enquanto nos convênios com FAPERN e IGARN, os apenados do semiaberto serão alocados para a realização de serviços de limpeza.

Os equipamentos que serão utilizados para os trabalhos foram adquiridos com o apoio do secretário Fernando Mineiro. A SEAP já adquiriu máquinas de solda, esmerilhadeiras, compressores de ar, furadeiras e ferramentas.