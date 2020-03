O Programa de Doutorado Pleno nos Estados Unidos (EUA), parceria do Ministério da Educação (MEC), responsável pela iniciativa, e da Fulbright, rede de ensino superior e de pesquisa dos Estados Unidos, prorrogou as inscrição para até o final deste mês.

Gratuitas, as inscrições devem ser feitas até o dia 31, exclusivamente pela internet, no endereço https://inscricao.capes.gov.br. O apoio anual do MEC será de até US$ 55 mil para cada bolsista.

Etapa da seleção, a análise das candidaturas vai até 1º de junho, enquanto que a divulgação do resultado preliminar sairá até 22 de junho. A entrevista será realizada entre 6 e 10 de julho.

As áreas com oportunidades são Ciências Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais Aplicadas, Humanas; Engenharias; Letras e Artes. O edital está disponível no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

