Ministério da Saúde confirma 4º caso de infecção por coronavírus no Brasil

No início da tarde desta quinta-feira (5) o Ministério da Saúde confirmou o quarto caso por COVID-19 em uma adolescente de 13 anos assintomática.

Quatro elementos levaram a definição do caso como confirmado: resultado do exame de contraprova realizado pelo Instituto Adolf Lutz (IAL); local provável de infecção (Itália); possibilidade do uso de medicação para tratar uma lesão que pode ter mascarado os sintomas; e, ainda, a possibilidade de a paciente apresentar sintomas provocados pelo coronavírus nos próximos dias.

A decisão foi tomada por um grupo de especialistas que estiveram reunidos nesta quinta-feira, em Brasília, a convite do Ministério da Saúde.

Agora, o Brasil registra quatro casos confirmados de coronavírus. Todos são de transmissão importada, de pessoas que estiveram em áreas endêmicas onde o vírus já circula.

Outros 531 suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde e 315 casos já foram descartados por exame laboratorial.

Com a confirmação da presença do vírus no organismo, a paciente pode desenvolver os sintomas nos próximos dias, que são febre associada a outros sintomas respiratórios como tosse e dificuldade para respirar.

O período de incubação do coronavírus é, em média, de 14 dias. A jovem permanece em casa e é monitorada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, bem como as pessoas que tiveram contato próximo.

HISTÓRICO DO CASO

A adolescente retornou da Itália, no último domingo (1º), e passou por exame do Hospital Beneficência Portuguesa, no dia 3/3. A amostra coletada foi encaminhada ao Laboratório Fleury, com a contraprova realizada pelo Instituto Adolf Lutz (IAL) nesta quarta-feira (4).

O resultado do exame foi positivo para coronavírus e o caso não entrou na lista de confirmados, inicialmente, por ser considerado atípico, já que a jovem não apres