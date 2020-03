Bolsonaro vai instalar Superintendência Regional da Caixa em Mossoró

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, não instalou oficialmente a unidade de Superintendência Executiva de Varejo em Mossoró, como anteriormente informado. Deixou para a próxima quinta-feira, 12, para que o presidente Jair Messias Bolsonaro, em visita a Mossoró, o faça. Lançou o Programa Caixa Mais Brasil.

A solenidade aconteceu no auditório do Vitória Palace Hotel, com a presença dos vereadores, da prefeita Rosalba Ciarlini, do deputado federal Beto Rosado, entre outras autoridades locais.

“Nós estamos anunciando a criação de uma Superintendência local/regional, que irá acelerar as decisões, tudo ficará mais rápido. Seja na análise de um crédito imobiliário, seja numa análise do “Minha Casa Minha Vida”, que é um programa para pessoas mais carentes. Porque quando a superintendência não está aqui, você tem que ir para Natal, por exemplo, e em alguns casos para Brasília. Com a unidade instalada em Mossoró, 62 municípios circunvizinhos são beneficiados e isso só reforça a nossa preocupação com todos os Estados do Brasil”, explicou Pedro Guimarães.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, falou que sua vinda a Mossoró faz parte de uma série de viagens que vem realizando desde que assumiu a presidência da instituição. “Este é o 48º fim de semana que nós viajamos desde que eu assumi, já é o sexto somente este ano, e essa proximidade é muito importante, porque só vindo as regiões, em especial ao interior é que nós conseguimos conhecer aquilo que precisa ser feito. Foi assim que nós vimos uma série de questões por exemplo para reduzir a taxa do cheque especial de 14% ao mês para 4%, e vamos reduzir mais e outras questões”, enfatiza.

A presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereadora Izabel Montenegro, entregou o Título de Cidadão Mossoroense ao Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, junto com colegas vereadores e a Prefeita Rosalba Ciarlini.

A justificativa para conceder o título de cidadão mossoroense a Pedro Guimarães é que ele teria atendido o pleito para criar a unidade regional da Caixa e agilizando o empréstimo de quase 150 milhões, que foi aprovado pelos vereadores da base governista no escuro e sob os protestos da sociedade mossoroense e demais vereadores.





Veja mais

Vereadores acionam justiça contra empréstimo no escuro de R$ 150 milhões

Justiça suspende lei que autoriza empréstimo de R$ 150 milhões

"Zelo ao dinheiro público", diz vereador Genilson sobre ação contra empréstimo no escuro

Desembargador derruba decisão que impedia empréstimo de 150 milhões



Confira como Rosalba afundou o RN e agora quer fazer o mesmo com Mossoró

[OPINIÃO] A cara da corrupção legalizada, diz Marleide Cunha sobre o empréstimo