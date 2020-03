Validade do concurso da Secretaria de Educação do RN é prorrogada até julho

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Administração, decidiu prorrogar a validade do concurso público da Secretaria da Educação, da Cultura e do Lazer (SEEC).

O certame perderia a validade neste domingo (8), mas no sábado (7) foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) a portaria que reconhece a data final de validade do concurso, Edital 001/2015, para 17 de julho de 2020.

De acordo com a governo, a prorrogação se deu devido a problemas causados pela suspensão das convocações, pelo Tribunal de Contas do Estado, durante alguns meses em 2016.

Neste caso, a Procuradoria Geral do Estado orientou admitir a contagem do prazo equivalente ao período em que o certame ficou suspenso.

No dia 7 de fevereiro deste ano o governo convocou 600 professores que havia sido aprovados no concurso, para compor o quadro da Secretaria e preencher as vagas efetivas existentes em decorrência das vacâncias na rede estadual de ensino.

