Sangramento e dores fortes durante a relação sexual podem ser indícios de endometriose. A enfermidade atinge uma em cada dez brasileiras em idade reprodutiva. A doença é inflamatória e ataca o tecido do útero, os ovários, a bexiga e até mesmo o intestino.

“O diagnóstico não é fácil e é mais comum em mulheres que estão no período reprodutivo. Além disso, muitas mulheres e muitas vezes são confundidas com cólicas menstruais”, explica a ginecologista do Hapvida, Maria Isabel Gondin. Segundo a médica, as causas mais graves levam a infertilidade.

“Ela é a principal causa de infertilidade feminina. Quando o endométrio começa a crescer em locais como tubas e ovário, há inflamação e um processo espontâneo de cicatrização, o que acaba gerando mudanças anatômicas que impedem o pleno funcionamento das tubas, responsáveis pelos primeiros acontecimentos da fecundação. Além disso, as células inflamatórias podem afetar a qualidade do óvulo e do espermatozoide”.

O diagnóstico é feito através de exames clínicos, laboratoriais e de imagem: visualização das lesões por laparoscopia, ultrassom endovaginal, ressonância magnética e um exame de sangue chamado marcador tumoral CA-125, que se altera nos casos mais avançados da doença. O diagnóstico de certeza, porém, depende de uma biópsia.

Após a descoberta da doença, recomenda-se a paciente o uso de medicamentos prescritos por um profissional habilitado, ou em casos de lesões maiores devem ser retiradas cirurgicamente.