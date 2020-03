Aplicativo informa senhas de Wi-Fi dos principais aeroportos do mundo

Se você viaja constantemente ou planeja viajar para um aeroporto onde não pode usar a rede de dados do seu smartphone, se interessará em saber que existe um aplicativo chamado WiFox (disponível offline) que compila uma lista com todas as senhas para redes Wi-Fi dos lounges e terminais dos aeroportos de todo o mundo.

Embora os passageiros tentem apressar o máximo sua permanência nos aeroportos, alguns são obrigados a ficar longas horas esperando conexões ou mesmo atrasos em seus voos. É aí que entra a WiFox Google Map, com o mapa de passwords para conexão sem fio atualizado em tempo real.

O mapa com as informações pode ser consultado no Google Maps e, além da versão Web, também pode ser acessado através do aplicativo para iOS e Android, que no caso é muito mais útil ao viajar.

Com centenas de destinos, o WiFox é atualizado até o momento graças à contribuição de outros viajantes que oferecem os detalhes de redes Wi-Fi com acesso à Internet disponível nos aeroportos.

As senhas são atualizadas continuamente por meio de informações confiáveis de outros usuários, incluindo passageiros, pilotos, tripulações de vôo e outros que usam redes Wi-Fi do aeroporto ou do lounge. O aplicativo ituliza um sistema de código de cores para mostrar as atualizações recentes.

Em alguns casos, o WiFox indica se há uma rede pública ou não, oferecendo detalhes de como acessar as redes que possuem senha ou quaisquer limites de tempo imposto ao seu uso. O aplicativo permite também copiar com facilidade a senha diretamente para o smartphone.