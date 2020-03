URGENTE: Bolsonaro cancela vinda a Mossoró nesta quinta-feira

A Assessoria de Imprensa do Presidente Jair Bolsonaro informou que a visita programada para esta quinta-feira (12), em Mossoró, foi cancelada.

O presidente deveria desembarcar por volta das 15h20, no Aeroporto Dix Sept Rosado, acompanhado dos ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Sérgio Moro (Da Justiça) e Tereza Cristina (Da Agricultura).

Por meio de vídeo, o ministro Rogério Marinho, que é do Rio Grande do Norte, informou que a visita do presidente foi cancelada devido a necessidade de protegê-lo com relação a pandemia de Coronavírus, decretada pela OMS nesta quarta-feira (11).

Marinho ainda disse que o evento será remarcado para uma próxima oportunidade, dentro de 60 dias.