Governo do RN anuncia nomeação de 970 aprovados no concurso da saúde

Por volta das 14h30 desta sexta-feira (13) a governadora Fátima Bezerra anunciou que o estado vai nomear 970 servidores aprovados no último concurso da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte.

Os profissionais foram aprovado em 2018 e a lista com os nomes dos que serão nomeados será publicada na edição deste sábado (14) do Diário Oficial da União (DOE).

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial da governadora no Instagram, com a presença do secretário da saúde, Cipriano Maia, e da Secretária de Administração, Virgínia Ferreira.

Fátima disse que esta nomeação demonstra claramente a prioridade que a gestão tem dado a área da saúde, mesmo diante das dificuldades financeiras pelas o estado está passando.

O secretário da saúde, Cipriano Maia, disse que “essas nomeações serão de grande relevância para que o estado possa estar operando os serviços de saúde com mais qualidade, renovando a força de trabalho e conseguindo dar respostas mais adequadas a assistência da saúde da população nos nosso hospitais e serviços especializados, mas também qualificando os processos de gestão que são essenciais para essa qualificação dos SUS”.

A governadora disse, ainda, que a medida vai fortalecer a saúde pública do Rio Grande do Norte, principalmente num momento em que o Brasil se prepara para dar respostas a pandemia do novo coronavírus.