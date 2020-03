Polícia Militar registra homicídios nas cidades de Caraúbas e Martins

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte registrou dois homicídios no interior do estado. Um deles aconteceu no sábado (14), na cidade serrana de Martins, e outro foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16), em Caraúbas.

De acordo com informações da PM, o crime em Martins aconteceu por volta das 19h30. A vítima é um homem, identificado apenas como “Josa”. Ele foi morto com vários tiros de pistola, nas proximidades do novo pórtico, localizado no Bairro Jocelin Vilar, na saída para Serrinha dos Pintos.

Testemunhas relataram que ouviram cerca de 15 tiros. A maioria dos disparos atingiram a vítima na região da cabeça. O corpo de “Josa” foi encaminhado para o Itep de Pau dos Ferros.

Este é o primeiro homicídio registrado na cidade de Martins em 2020.

Já por volta da 1h30 desta segunda-feira (16), João Victor de Lima, de 25 anos, foi morto com disparos de arma de fogo, no Sítio Sabe Muito, na zona rural de Caraúbas.

A vítima teria sido alvejada ao tentar fugir de 4 criminosos armados e encapuzados que invadiram a residência dele. De acordo com informações os homens procuravam um primo da vítima, conhecido por “Kezinho”.

Ainda segundo a PM, os criminosos perceberam que Victor estava com um celular na mão e tentam pegar o aparelho para que o jovem não chamasse a polícia. Victor tentou correr e foi atingido por disparos.

O corpo do jovem foi removido para a sede do Itep em Mossoró. Ambos os casos serão investigados pela Polícia Civil.