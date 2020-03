Mãe e filho são atropelados por motorista embriagado no bairro Boa Vista

No final da tarde deste domingo (15) um motorista embriagado atropelou e deixou duas pessoas gravemente feridas no bairro Boa Vista, em Mossoró.

O atropelamento aconteceu por volta das 17h50, na Rua Paulo de Albuquerque, nas proximidades da Praça Raimundo Rubira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual o motorista do veículo é um comerciante, que estava dirigindo, em sob efeito de álcool, um carro tipo Ford Fiesta de cor vermelha

Ele colidiu com uma motocicleta, conduzida por Ester de Araújo Medeiros, 25 anos. Na garupa estava o filho dela, Esteferson Thiago de Araujo Freire, de aproximadamente 12 anos.

Mãe e filho foram socorridos pelo Samu para o Hospital Tarcísio Maia. Ester sofreu fraturas na costela e nas pernas e o filho teve escoriações pelo corpo.

O motorista do carro foi preso em flagrante. O teste do bafômetro realizado pelos policiais no motorista apresentou alto teor de álcool no sangue, de 0,83 mg/l.

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de plantão, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Leonardo Germano. Como não cabe arbitramento de fiança, devido alterações no código de trânsito, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.