Condenados por homicídio e estupro de vulnerável são presos em Alexandria

Neste sábado (14) e domingo (15) os policiais civis da delegacia municipal de Alexandria prenderam Antônio Neto de Lima, 25 anos, e Marles Lobo da Costa, 51 anos, ambos com mandos de prisão em aberto por sentenças condenatórias.

Antônio Neto foi condenado a 4 anos e 2 meses pela prática do crime de homicídio culposo no trânsito, foi preso no sábado (14), no sítio “Ilha de Baixo”, na Zona Rural do município de Alexandria.

Já Marles Lobo foi preso neste domingo (15), decorrente da condenação a uma pena de 6 anos, 11 meses e 14 dias de prisão, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso em sua residência, no bairro Cascalho, também no município de Alexandria.

Os dois foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.