Desafios da adolescência: como lidar com essa fase de forma tranquila

É certo que a adolescência é uma das fases mais difíceis para os pais, responsáveis e o próprio para o indivíduo.

Mudanças no corpo, dúvidas sobre inúmeras questões fazem parte de quem está na faixa etária de 12 aos 18 anos, período de transição entre a infância e a vida adulta segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990.

Geralmente, a adolescência é tida como um período de difícil compreensão tanto pelos adolescentes quanto pelas pessoas que os cercam, por isso é comumente associada à fase de rebeldia.

Para a psicóloga do Hapvida, Drª Luanna Gomes, “a adolescência é um momento da vida em que os indivíduos se afastam do vínculo familiar para se encontrarem em outros ambientes, o diálogo é fundamental nessa fase”.

Ainda de acordo com a especialista, é fundamental que haja confiança mútua entre adolescente e pais, as regras também devem fazer parte do cotidiano da casa.

“É importante enfatizar que, devido às características de variabilidade e diversidade dos parâmetros biológicos e psicossociais que ocorrem nesta época, o auxílio de um profissional de psicologia pode ajudar no convívio desse fenômeno”.