Edital de emergência do programa Mais Médicos tem 5 vagas para Mossoró

Foram abertas nesta segunda-feira (16) as inscrições para a seleção de 5,8 mil vagas do edital de emergência do programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o edital, foram disponibilizadas 106 vagas em 37 municípios do Rio Grande do Norte para renovação da adesão ao Mais Médicos. Somente na capital, são 42. A seleção é apenas para médicos com registro no Conselho Regional de Medicina.

A lista informada pelo Ministério da Saúde são de municípios elegíveis para renovação do programa e abertura de novas vagas.

O Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira (12) o chamamento de profissionais pelo programa para preenchimento de 5,8 mil vagas médicas em 1.864 municípios.

O edital prevê a renovação da adesão dos municípios partícipes elegíveis com vigência de contrato somente de um ano. Para garantir a contratação de todos esses profissionais, o Ministério da Saúde vai investir R$ 1,2 bilhão.

Conforme o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual da Saúde Pública (Sesap), o Rio Grande do Norte tem 17 casos suspeitos de coronavírus sob investigação e uma paciente confirmada para a doença. No fim de semana, porém, a pasta informou que a mulher de 24 anos não tem mais sintomas e que já passou do período de contágio.

MUNICÍPIOS COM VAGAS NO RN

Afonso Bezerra - 1 vaga

Apodi - 2 vagas

Areia Branca - 2 vagas

Assu - 1 vaga

Baía Formosa - 1 vaga

Caicó - 1 vaga

Campo Redondo - 1 vaga

Canguaretama - 1 vaga

Coronel Ezequiel - 1 vaga

Currais Novos - 2 vagas

Extremoz - 2 vagas

Ipanguaçu - 2 vagas

Itajá - 2 vagas

Januário Cicco - 1 vaga

Jardim de Piranhas - 1 vaga

Jardim do Seridó - 1 vaga

João Câmara - 1 vaga

Lajes - 1 vaga

Macaíba - 8 vagas

Maxaranguape - 1 vaga

Mossoró - 5 vagas

Natal - 42 vagas

Nova Cruz - 1 vaga

Olho D'água dos Borges 2 vagas

Parelhas - 2 vagas

Poço Branco - 2 vagas

Santa Cruz - 1 vaga

Santana do Matos - 2 vagas

Santo Antonio - 1 vaga

São Gonçalo do Amarante - 1 vaga

São José do Mipibu - 5 vagas

São Miguel - 1 vaga

São Miguel do Gostoso - 1 vaga

São Vicente - 1 vaga

Serra Caiada - 2 vagas

Tenente Laurentino Cruz - 1 vaga

Touros - 3 vagas

INSCRIÇÕES

As inscrições para seleção devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site de sistema de gerenciamento de programas.

No ato de inscrição, o médico deverá preencher formulário eletrônico com os dados solicitados e prestar declarações que ficarão registradas no termo de aceite, além da indicação do número do registro profissional emitido pelo CRM, endereço domiciliar, endereço eletrônico (e-mail) e telefone.

A remuneração será de R$ 12 mil e o contrato terá duração de 1 ano. A expectativa é que os médicos comecem a atuar nos municípios no início de abril.

Os médicos com inscrição concluída deverão acessar o sistema, por meio do endereço do programa, nos prazos constantes no cronograma, para proceder a indicação de municípios para atuação, sob pena de exclusão do chamamento público, devendo obedecer aos procedimentos descritos no edital, estando cientes, inclusive, quanto às regras de classificação e desempate.

VEJA O EDITAL COMPLETO