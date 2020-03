Recomendação do governo será pela paralisação das escolas particulares

A Governadora Fátima Bezerra disse que nesta terça-feira, 17, vai se reunir com os representantes das escolas particulares do Rio Grande do Norte, para decidir se paralisam ou não as aulas. Segundo ela, a tendência é pela suspensão das aulas.

Nesta segunda-feira, 16, Fátima Bezerra disse que já foi criado um Comitê no âmbito do Governo do Estado para enfrentar as questões por segmentos: O principal segmento eleito pela governadora é a educação, que precisa ser analisado várias questões.

“Como vai ficar a questão da merenda? Como vai ficar a questão das famílias?”, pergunta a governadora Fátima Bezerra, destacando que nesta terça-feira o Comitê do Governo do Estado vai se reunir com os representantes das escolas particulares para decidir o que fazer. O secretário de Saúde Cipriano Maia comanda o Comitê contra o coronavirus no RN.

“A Educação precisa ser tratado com urgência. As instituições particulares de ensino nos pergunta se mantém ou não as aulas, mas isto requer uma discussão com muita propriedade. Nesta terça-feira, terá encaminhamento. A tendência é parar as aulas”, diz Fátima Bezerra. A regra vale também para as escolas públicas estaduais e municipais.

Porém, a governadora Fátima Bezerra ressalta que isto será feito respeitando todo um plano de contingenciamento que tem que ser feito, levando em consideração todo o levantamento nas escolas. “Temos que olhar este contexto mais geral”, diz.