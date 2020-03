UFERSA, UFRN e IFRN decidem por suspensão das aulas presenciais

As três instituições federais estão paralisando as aulas nesta terça-feira (17). A UFRN informou, no entanto, que o trabalho administrativo não será interrompido por enquanto, já o IFRN disse que essas atividade seguem até o final do expediente do hoje para que haja estratégias de organização para continuidade das atividades de forma remota. Novas informações devem ser atualizadas em breve.

A universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), a Universidade Federal do RN (UFRN), bem como o Instituto Federal do RN (IFRN), decidiram pela paralisação das atividade acadêmicas por tempo indeterminado. A medida visa evitar a propagação do novo coronavírus.

Na Ufersa, a decisão foi tomada durante a 3º reunião ordinária da CONSEPE, que aconteceu na manhã desta terça-feira (17). Nesta segunda (16) um comitê foi instalado para discutir o assunto e as medidas que serão tomadas a partir de agora.

Novas informações sobre a suspensão das aulas e se o calendário será mantido com aulas à distância ainda serão divulgadas.

A UFRN havia decidido por manter as atividades normais, nesta segunda-feira (16), contudo após alterações nos três poderes do Rio Grande do Norte e outras repartições públicas por causa do novo coronavírus, a comissão de especialista que também foi criada na instituição, decidiu pelo fim das aulas.

A decisão foi informada pelo vice-reitor da instituição Henio Ferreira de Miranda durante entrevista na Rádio Universitária.

A UFRN informou, no entanto, que o trabalho administrativo não será interrompido por enquanto, mas esse quadro poderá mudar nos próximos dias a depender do comportamento da pandemia.

Quanto ao IFRN, aulas presenciais serão suspensas a partir do meio-dia desta terça-feira (17) por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pelo Colégio de Dirigentes (Codir) do Instituto.

As atividades administrativas seguirão até o final do expediente desta terça-feira para que haja estratégias de organização para continuidade das atividades de forma remota.

A UERN já havia suspendido as atividades nesta segunda-feira.