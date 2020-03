Bispos do RN orientam pessoas de grupos de risco a assistirem missas de casa

Nesta segunda-feira (16) os Bispos do Rio Grande do Norte divulgaram uma nota orientando os fiéis da igreja católica sobre medidas que a igreja está tomando na luta contra o coronavírus.

“Não é momento de alarde, mas de cuidados especiais”, disse a nota. Os bispos suspenderam a realizar de procissões, encontros, assembleias, seminários e outros eventos nas paróquias e igreja, atividade que devem ser remarcadas.

Também orientaram a população que está enquadrada nos grupos de risco, como idosos e pessoas com alguma enfermidade, que não frequentem as missas, mas que acompanhem a liturgia de suas casas.

A orientação também se dá com relação aos rituais tradicionais durante as celebrações, tais como o “abraço da paz”, que deve ser evitado, visto que o momento exige a redução do contato físico entre as pessoas.

“Vamos intensificar a promoção de momentos de oração e preces a Deus, de modo particular em família e individualmente, para que nos livre deste e de muitos males que atentam contra a vida na sociedade”, concluiu.

A nota foi assinada por Dom Jaime Vieira Rocha, Arcebispo metropolitano de Natal, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, Bispo de Caicó, e Dom Mariano Manzana, Bispo de Mossoró.