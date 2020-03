PRF passa a atender potiguares por canais virtuais a partir de hoje, 18

Por meio de nota, emitida nesta quarta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte informou que passará a atender a população por meio dos canais eletrônicos da instituição.

A medida segue as diretrizes do Governo Federal para contenção do novo coronavírus. “A partir da próxima segunda-feira (23), o atendimento ao público se dará exclusivamente pelo novo canal, restando suspenso, temporariamente, o atendimento presencial”, diz a nota.

A decisão visa permitir ao cidadão acessar o atendimento da instituição sem a necessidade de se deslocar, evitando, assim, a exposição desnecessária ao vírus.

Entre os serviços mais procurados pela população estão os recursos de multa, cópia ou retificação de boletim de acidente de trânsito e escolta de carga excedente.

O primeiro contato deve ser feito por meio do WhatsApp da PRF, pelo número 84 3215-1500. A partir daí o cidadão receberá as orientações necessárias para resolução de sua necessidade.

ATENDIMENTO

- WhatsApp: ACESSE AQUI.

- E-mail: atendimento.rn@prf.gov.br (para envio de documentos)

- Telefone: 191 (para chamadas de emergência)