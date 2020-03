Nesta quarta-feira (18) a polícia civil prendeu um suspeito da prática do crime de roubo a bancos nos municípios de Umarizal e Campo Grande, no Oeste Potiguar.

Elzimar Izidio de Souza, mais conhecido como "Pio", de 34 anos, foi preso em um condomínio, no município de Parnamirim.

No momento da abordagem policial, o homem, que estava foragido da Justiça, utilizou do filho como escudo. Após ser contido, “Pio” apresentou um documento falso, sendo também autuado em flagrante pela prática do crime de falsidade ideológica.

Além dos crimes já citados, Elzimar Izidio é investigado por vários homicídios praticados na região, sendo apontado também como chefe de uma organização criminosa.

Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto. Um dos mandados pela prática de um roubo a banco, cometido em 2015, tendo sido preso pela DEICOR, na posse de um arsenal de guerra, explosivos e coletes.

O segundo mandado refere-se a um roubo majorado, praticado em 2019, e o terceiro mandado é relacionado a um crime de latrocínio, ocorrido no mês de fevereiro deste ano, no qual teve como vítima um empresário do município de Campo Grande.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, através do Disque Denúncia 181, Disque DEICOR: (84) 3232-2862 ou, por meio do aplicativo WhatsApp, no número: (84) 98135-6796.