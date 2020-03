Brasil já tem 5 mortes e 533 casos confirmados de coronavírus

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 11h05 desta quinta-feira (18), 533 casos confirmados de novo coronavírus no Brasil, em 20 estados e no Distrito Federal.

A primeira morte do Rio de Janeiro foi confirmada nesta quinta-feira pela secretaria de Saúde. No balanço das secretarias de Saúde não está contabilizado o idoso morto em Niterói (RJ) que teve exame positivo para coronavírus. O município ainda aguarda contraprova do caso.

Em São Paulo, foram registradas quatro mortes até quarta-feira (17) pelo governo estadual. Nesta quinta-feira, a secretaria de Saúde de Alagoas atualizou o número de 1 para 4 casos.

Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na quarta-feira:

11.278 casos suspeitos

1.841 casos descartados





BRASIL CONTRARIA OMS E SÓ FAZ TESTES NOS CASOS GRAVES

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, afirmou que não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação, e só as pessoas com casos graves serão testadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, na última sexta-feira (13), que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para "achatar a curva" da disseminação da doença Covid-19.

O governo federal, que disse ter comprado kits da Fiocruz para 30 mil testes nos laboratórios públicos, disse que o objetivo da medida é economizar testes para as pessoas com complicações.